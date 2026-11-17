Milan, c'è ottimismo per il recupero di Pavlovic per il Frosinone

Ieri Strahinja Pavlovic ha proseguito il suo lavoro personalizzato a Milanello, ma c'è ottimismo che possa recuperare per il Frosinone

Dopo la vittoria nel derby, Strahinja Pavlovic si è dovuto fermare a causa di alcuni problemi ai reni che non gli hanno permesso di giocare le successive partite con il Milan contro Ferencvaros e Genoa e di rispondere alla convocazione della Serbia. Come riporta questa mattina La Gazzetta dello Sport, ieri il difensore serbo ha proseguito il suo lavoro personalizzato a Milanello, ma in casa rossonera c'è ottimismo sul suo recupero per la sfida di campionato di domenica alle 18 a San Siro contro il Frosinone.

Queste tutte le sfide che attendono i rossoneri dopo la sosta:

12ª giornata Serie A, Milan-Frosinone: domenica 22 novembre ore 18.00

5ª giornata EL, Olympiakos-Milan: giovedì 26 novembre 2026, ore 18.45

13ª giornata Serie A, Cagliari-Milan: lunedì 30 novembre ore 20.45

14ª giornata Serie A, Milan-Parma: domenica 6 dicembre ore 20.45

6ª giornata EL, Milan-Sunderland: giovedì 10 dicembre 2026, ore 21.00

15ª giornata Serie A, Napoli-Milan: domenica 13 dicembre ore 20.45

16ª giornata Serie A, Milan-Como: sabato 19 dicembre ore 18.00