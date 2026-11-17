L'ex dt rossonero Moncada racconta la trattativa che a gennaio ha portato Cisse al Milan: "Dovevamo fare un fretta perché..."

L'ex dt del Milan Geoffrey Moncada ha rilasciato alcune parole su Alphadjo Cisse e sul suo arrivo in rossonero

Ospite al canale “Calcio e Pepe” su YouTube, l'ex dt rossonero Geoffrey Moncada ha rilasciato queste parole su Alphadjo Cisse:

Come hai convinto il Club a puntare su di lui? "Convincere il club non è stato così difficile, perché lavoravamo su Cisse già da diversi anni. Il club lo conosceva, ne avevamo parlato, io stesso ne avevo parlato con l'amministratore delegato e con i diversi allenatori che si erano succeduti. Avevamo uno storico abbastanza importante delle sue partite e delle sue prestazioni. Insomma, conoscevamo già abbastanza bene il dossier. La difficoltà, a volte, è il tempismo. Eravamo nella finestra di mercato invernale e bisognava fare in fretta. Perché altrimenti il PSV Eindhoven lo avrebbe preso direttamente. E invece di pagare tra i 7 e gli 8 milioni di euro al Verona, se fosse andato al PSV e tu avessi voluto acquistarlo successivamente, magari dopo aver giocato in Champions League, il prezzo sarebbe salito a 30 o 40 milioni di euro. A volte bisogna accelerare un po' le cose. Ma all'interno del club lo conoscevano già tutti, e questo è stato positivo".

Come avete convinto il giocatore a scegliere il Milan invece del PSV? Gli avete promesso qualcosa di specifico? "Innanzitutto, noi non promettiamo niente. Penso che un club come il PSV Eindhoven possa dire a un giocatore: "Vieni qui e sarai titolare". Noi non potevamo dirglielo. La fortuna che abbiamo avuto è che, prima di tutto, ci chiamiamo AC Milan. E ti posso assicurare che questo rende le cose abbastanza facili. E soprattutto lui è italiano. Quindi, per un giocatore italiano, arrivare al Milan rappresenta una consacrazione. Per quanto il PSV Eindhoven possa promettergli di giocare titolare tutte le partite, resta comunque il PSV, nei Paesi Bassi. Non è l'AC Milan. Non ha lo stesso peso per la famiglia, per il giocatore e anche per il suo agente. Bisogna considerare tutte le persone che circondano il giocatore, è importante. E nel suo caso ho visto immediatamente che, appena ha sentito parlare del Milan, aveva già fatto la sua scelta. È stato positivo. Ho visto un ragazzo molto determinato. Sapeva già quello che voleva".