Under 21, amichevole Inghilterra-Francia 3-2: Diawara in panchina per tutto il match

Nell'amichevole di ieri sera della sua Francia Under 21 contro l'Inghilterra, Sankhoun Diawara è rimasto in panchina per tutta la gara

Nella serata di ieri, la Francia Under 21 di Sankhoun Diawara è scesa in campo all'Ashton Gate Stadium di Bristol contro l'Inghilterra. L'amichevole tra inglesi e francesi si è conclusa con il risultato di 3-2 per i padroni di casa che, avanti di due gol, si sono fatti rimontare nella ripresa dagli ospiti, ma poi all'89' è arrivata la rete di Dowman che ha regalato il successo alla nazionale del ct Carsley. Per quanto riguarda il difensore del Milan, dopo aver giocato 84' venerdì scorso contro l'Italia, stavolta è rimasto seduto in panchina per tutta la partita.

Dopo una prima parte di stagione in cui non ha visto praticamente mai il campo, nelle ultime settimane Diawara è entrato nelle rotazioni di Ruben Amorim e ha risposto alla fiducia dell'allenatore portoghese con prestazioni di buon livello, come per esempio quella nel derby contro l'Inter.