San Siro, sette consiglieri scrivono a Sala: sospendere la VAS e integrarla con una valutazione di impatto sanitario

Sette consiglieri comunali hanno inviato una nuova lettera al sindaco Giuseppe Sala, chiedendo di fermare la valutazione ambientale strategica in corso

Il progetto per la trasformazione dell’area di San Siro torna al centro del confronto nel Comune di Milano. Lo scrive Calcio e Finanza (clicca qui per leggere l'articolo completo) che spiega che sette consiglieri comunali hanno inviato una nuova lettera al sindaco Giuseppe Sala, chiedendo di fermare la valutazione ambientale strategica (VAS) in corso e di integrarla con una valutazione di impatto sanitario (VIS).

A firmare questa nuova lettera, inviata in risposta alla comunicazione del sindaco del 13 novembre, sono stati Enrico Fedrighini, Alessandro Giungi, Angelo Turco, Michele Sacerdoti, Francesca Cucchiara, Tommaso Gorini e Marco Fumagalli. "Non mettiamo in dubbio il fatto che sia Lei che la giunta condividiate l’attenzione da noi espressa nei riguardi dell’impatto sulla salute dei nostri concittadini . Il tema centrale è che questa attenzione condivisa deve tradursi, per garantire il raggiungimento dell’obiettivo dichiarato, in conseguenti azioni e scelte concrete" la premessa dei consiglieri, riferendosi alla trasformazione dell’area, alla costruzione del nuovo stadio e alla parziale demolizione del Meazza.

Scrive poi C&F: "Alla lettera è allegato anche un documento dei medici epidemiologi Isde, elaborato dopo la risposta di Sala. I consiglieri lo citano a sostegno della necessità di considerare l’intera area interessata dalla pianificazione e di applicare un’analisi epidemiologica. Per i firmatari, la distinzione tra piano e singolo progetto richiamata dal sindaco conferma l’esigenza di 'adeguate metodologie di valutazione preventiva del rischio sanitario' sull’insieme della trasformazione prevista".