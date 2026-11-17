Endrick chiude al Milan? “Poco minutaggio? Decisione di Mourinho. Spero di passare tutta la mia vita al Real Madrid”
Il mercato di gennaio è sempre più vicino e i nomi accostati alle diverse squadre aumentano esponenzialmente. In relazione al Milan sono ormai settimane che si parla del possibile arrivo dell'attaccante del Real Madrid Endrick, poco impegnato con la maglia dei Blancos. Nel post partita di Brasile-Giappone, match vinto per 7-0 dalla Selecao, Endrick ha parlato ai giornalisti presenti del suo futuro. Queste sono state le sue parole.
“Credo che sia una decisione di Mourinho, no? Certo, sono sempre pronto ad aiutare il Real Madrid, che è il club più grande del mondo. Spero di poter trascorrere la mia vita lì per aiutare il Real e per essere sempre d’aiuto ai miei compagni”.
"É O MAIOR CLUBE DO MUNDO" 👀🤝 Endrick fala sobre a minutagem no Real Madrid depender de Mourinho e sua vontade de passar a vida no clube merengue. #FutebolNaESPN #Endrick #RealMadrid https://t.co/vzp9UgT3bV— SportsCenter Brasil (@SportsCenterBR) November 17, 2026
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