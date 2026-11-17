Portogallo, Ramos verso la titolarità anche contro il Galles

Gonçalo Ramos è atteso nell'undici titolare del Portogallo anche questa sera, nella partita contro il Galles

Il Portogallo torna in campo questa sera dopo la debacle di Braga nella serata di sabato quando la Danimarca ha passeggiato 1-4 sulla formazione lusitana, scatenando le critiche all'indirizzo di Jorge Jesus, CT della Nazionale che per l'opinione pubblica è il principale responsabile dell'addio di Cristiano Ronaldo dalla seleçao. In realtà il Portogallo ha già in tasca la qualificazione ai quarti di finale di UEFA Nations League e gli basterebbe un pareggio a Cardiff contro il Galles per avere la certezza del primato nel girone.

Alle 20.45 si scende in campo questa sera a Cardiff per la partita tra Galles e Portogallo. Anche questa volta Jorge Jesus, anche per riscattarsi, si affiderà ai titolari che ha a disposizione. Tra questi c'è sicuramente anche Gonçalo Ramos, centravanti del Milan, che come tutti ha deluso tre giorni fa contro la Danimarca. Questa sera una nuova occasione di riscatto prima di tornare a Milanello. Questa la probabile formazione del Portogallo: Diogo Costa; João Cancelo, António Silva, Renato Veiga e Diogo Dalot; João Neves e Vitinha; Pedro Neto, Bruno Fernandes e João Félix; Gonçalo Ramos.