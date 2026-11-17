Pellegatti sogna: "Pensate a Endrick con Moreira e Pulisic. Mi affascinerebbe"

Carlo Pellegatti sogna l'arrivo di Endrick al Milan e già lo immagina in campo insieme a Moreira e Pulisic

Il Milan non vuole abbandonare l'idea di Endrick per la sessione invernale di calciomercato a gennaio. Anche Carlo Pellegatti, giornalista milanista, è intervenuto sul suo canale YouTube e ha ribadito che il giovane brasiliano del Real Madrid è un'opzione concreta per il club rossonero. E proprio in un suo video sul proprio canale, Pellegatti ha immaginato già come sarebbe il Milan con un eventuale arrivo di Endrick. Le sue dichiaazioni complete in merito.

PELLEGATTI SOGNA: PENSATE ENDRICK CON MOREIRA E PULISIC

Il commento di Carlo Pellegatti sul possibile arrivo di Endrick al Milan: "Endrick a me affascinerebbe perché è un giocatore brasiliano, c'è voglia di Brasile. Pensate con la fantasia di Diego Moreira, la classe di Pulisic, il modo di giocare brasiliano di Endrick, la regia sapiente di Modric, le incursioni che creano scompiglio nelle difese avversarie di Rabiot... incomincio a divertirmi a pensare a quella fase. Poi vediamo se prenderà qualche difensore o giocatore di fascia, però indubbiamente sarebbe un acquisto divertente, spettacolare. È chiaro che deve inserirsi, però si è inserito bene nel campionato francese a Lione dove ha fatto molto bene nel prestito della scorsa stagione"