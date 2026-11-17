Zazzaroni: "Mourinho ha detto che non cede Endrick manco per 100 milioni. E lui non vorrebbe andare al Milan perché il simbolo è il diavolo"

Zazzaroni insiste: Endrick non vuole il Milan perché il simbolo del club è il diavolo

Nei giorni scorsi il Corriere dello Sport ha rilanciato la notizia di un Endrick particolarmente dubbioso di unirsi al Milan perché il simbolo del club è il diavolo e lui, "atleta di Cristo", non vedrebbe di buon occhio un passaggio in rossonero. Ivan Zazzaroni, direttore del quotidiano romano, ha ribadito la notizia all'interno del podcast "Numer1" con Sandro Sabatini e Giuseppe Cruciani, che l'hanno incalzato divertiti. Queste le sue parole:

È vero o no che Endrick non vuole andare al Milan perché è la squadra che ha come simbolo il diavolo?

“È assolutamente vero. Poi chiaramente il procuratore dice che non è vero… Il nuovo AD della holding legata al Milan è il gemello del CEO di ROC Nation, e quindi stanno provando in tutte le maniere di portare Endrick. Per loro c’è interesse che il giocatore si sposti. Mourinho ha detto che non lo muove manco per 100 milioni. E lui non vorrebbe andare al Milan perché il simbolo è il diavolo. Lui dice che è uno che parla con Dio… È una cosa che ha girato il mondo. Chi me l’ha detto? Tu non ti preoccupare… Confermo che ha forti perplessità sul Milan. Se il Real Madrid accettasse di venderlo lui rifiuterebbe perché il simbolo del Milan è il diavolo. Provate a parlare con Endrick. Solo uno dei procuratori ha detto che non è vero che ha queste perplessità. Nessun altro l’ha detto ed Endrick non ha detto una parola”.