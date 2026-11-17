Hutchinson concentrato: “Sta andando bene ma c’è ancora tanto da fare. Ruolo? Dove vuole il mister”
Omari Hutchinson è stato protagonista questo pomeriggio di un incontro con i tifosi presso lo store del Milan a San Babila, in centro a Milano. A margine dell'evento, il calciatore anglo-jamaicano ha incontrato la stampa tra cui l'inviato di MilanNews.it. Di seguito un estratto delle sue parole.
Come stanno andando questi primi mesi di Milan? Stai alzando il tuo livello?
“Sta andando bene, l’allenatore è felice ma penso che ci sia ancora molto da fare. Mi sto guadagnando un po’ di spazio… Da qui in avanti dobbiamo continuare a vincere”.
Ti vediamo spesso sulla fascia… Preferisci giocare da seconda punta?
"Personalmente mi piace giocare ovunque, ma preferibilmente sulla fascia destra; poi, ovunque mi metta l'allenatore, cerco di adattarmi, fare il mio lavoro e rendere al massimo, seguendo le sue indicazioni tattiche. Lui sa cosa posso fare con la palla. Mi dice semplicemente di creare e dare il massimo"
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