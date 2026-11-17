Marocco U17, tripletta del giovane attaccante rossonero Jadid contro la Tunisia

Nel successo per 5-1 del Marocco Under 17 contro la Tunisia, Akram Jadid, attaccante classe 2011 del Milan, ha segnato una tripletta

Akram Jadid, attaccante classe 2011 che milita nel Milan Under 18 e che in questa stagione si è allenato anche con la prima squadra di Ruben Amorim, continua a far parlare di sé non solo in rossonero, ma anche in nazionale: la giovane punta, considerata uno dei maggiori talenti del settore giovanile milanista, è infatti reduce da una tripletta segnata nelle scorse ore con la maglia del Marocco Under 17nel 5-1 contro la Tunisia.

Ad aprire le marcature è stato Hatim Dabdoubi al 24' minuto, poi è arrivato il pari della Tununia, ma all'85' ecco il nuovo vantaggio del Marocco con Aymane Ait Hammou. A quel punto si è scatenato l'attaccante rossonero Jadid che ha segnato tre reti in cinque minuti (89', 92' e 94').