Ronaldinho a Ravenna, Cassano: "Una pagliacciata, mi ha fatto tenerezza"

Il commento di Antonio Cassano sul ritorno in campo di Ronaldinho in gare ufficiali, con la maglia del Ravenna

Antonio Cassano nella puntata di Viva El Futbol ha parlato del ritorno in campo di Ronaldinho a 46 anni con il Ravenna: "Parto da un presupposto: ho stima di Ronaldinho uomo e di calciatore, lo metto nei cinque più grandi della storia insieme a Messi, Maradona, Ronaldo il Fenomeno e probabilmente Pelé. Ronaldinho è uno dei cinque giocatori più forti della storia, ha fatto una carriera clamorosa vincendo tutto quello che c'era da vincere, ha fatto un qualcosa di unico e meraviglioso, con una qualità che non ha eguali. Ma lo devo dividere da quello che adesso andrò a dire perché sono due cose molto diverse. Per determinati personaggi io ho un rispetto enorme, mi tolgo il cappello sotto tutti i punti di vista per Ronaldinho, però quello che ha fatto l'altro giorno per me è stata una cosa brutta, brutta, brutta da vedere".

Cassano spiega: "A 46 anni, in quelle condizioni, vai lì a fare non ho capito cosa... Lo ha fatto perché ha rapporto con Cipriani che è suo amico? Lo ha fatto perché gli hanno dato tanti soldi? Lo ha fatto per non lo so... Per me è stata una pagliacciata, una buffonata, non so che altro significato possa dare, perché se fai una partita di beneficenza oppure quelle che fanno delle volte quando vedi anche giocare Figo, Ronaldo il Fenomeno, gente di una certa età che ti diverti davvero. L'altro giorno mi sono messo proprio lì a vedere la partita, mi ha fatto tenerezza, mi è diventato il cuore piccolo perché una persona come lui è ancora oggi come status e come rappresentanza, a me non è piaciuta assolutamente come cosa. Per quello che lui ha rappresentato nel calcio e per l'uomo che è stato e che è ancora, per me è stata una buffonata"