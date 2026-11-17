Recalcati: "Lazio davanti, Milan e Como vicine ma l'Inter ha qualcosa in più"

Christian Recalcati, giornalista e tifoso dell'Inter, ha espresso il suo giudizio in merito ai valori delle squadre che lottano per il vertice

Alla ripresa del campionato, questo fine settimana per il dodicesimo turno di Serie A Enilive, si ripartirà con una classifica molto stretta e per certi versi inedita. A guidare la graduatoria, a sorpresa, c'è la Lazio di mister Gattuso in solitaria. Seguono un po' a trenino l'Inter, la Roma, il Milan e il Como. Sul tema lotta al vertice è intervenuto anche il giornalista Christian Recalcati, tifoso nerazzurro.

Il commento di Christian Recalcati sulla lotta in vetta alla classifica: "La Roma è sicuramente attrezzata per lottare fino alla fine, ma l'Inter ha chiaramente qualcosa in più e al massimo deve temere sé stessa. I giallorossi hanno fatto un mercato senza vendere i giocatori principali, per qualcuno è una macchina da guerra, ma nello scontro diretto non ho visto una vittoria schiacciante della Roma. I nerazzurri ovviamente non hanno già vinto lo scudetto, ma rimangono i favoriti. La Lazio è davanti, il Milan e il Como sono vicine, ma l'Inter ha qualcosa in più. Negli ultimi anni del resto quando si è vinto lo scudetto è stato per propri meriti, mentre quando lo hanno vinto altri è stato per propri demeriti".