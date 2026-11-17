Nations League: Gonçalo Ramos titolare in Portogallo-Galles
Gonçalo Ramos sarà titolare tra pochi minuti nella sfida col suo Portogallo contro il Galles. Infatti, i lusitani di Jorge Jesus si preparano a disputare l'ultima partita del Gruppo 4 della Lega A di Nations League, stasera alle 20.45 contro il Galles, al Cardiff City Stadium. Alla squadra di Ramos basta solo un punto per assicurarsi il primo posto, nel girone forti dei 12 punti conquistati finora.
LE FORMAZIONI UFFICIALI
GALLES (4-2-3-1): Ward; Roberts, Rodon, Davies, Dasilva; Colwill, Sheehan; James, Wilson, Thomas; Brooks. Commissario tecnico: Craig Bellamy.
A disposizione: Darlow, Duncan, Mepham, Cabango, Koumas, Cullen, Johnson, Collins, Ashford, Lienou, Harris, Andrews.
PORTOGALLO (4-2-3-1): Diogo Costa; Diogo Dalot, António Silva, Renato Veiga, João Cancelo; Bruno Fernandes, Vitinha; João Neves, Trincão, Pedro Neto; Gonçalo Ramos. Commissario tecnico: Jorge Jesus. A disposizione: Rui Silva, Samuel Soares, Gonçalo Inácio, Flavio Nazinho, Mateus, Carlos Forbs, João Félix, Geovany Quenda, Alberto Costa, Fabio Silva, Rodrigo Mora, Rúben Neves.
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