MN Hutchinson sorpreso: “Passione intorno al club fantastica, mai vissuto niente di simile. Scudetto? Faremo grandi cose”

Omari Hutchinson, calciatore del Milan, è intervenuto a margine del suo incontro con i tifosi rossoneri allo store San Babila

Omari Hutchinson è stato protagonista questo pomeriggio di un incontro con i tifosi presso lo store del Milan a San Babila, in centro a Milano. A margine dell'evento, il calciatore anglo-jamaicano ha incontrato la stampa tra cui l'inviato di MilanNews.it. Di seguito un estratto delle sue parole.

Cosa ti ha colpito di più dei tifosi in questi mesi in Italia?

“Di sicuro la passione attorno al club. Allo stadio tutti sono con la squadra. È fantastico, non ho mai vissuto niente del genere prima d’ora”.

Pensi che il Milan possa vincere lo scudetto?

“Certo”.

Perché?

"Abbiamo i giocatori, abbiamo una buona rosa, e anche se ci manca ancora qualche leader in certi momenti, credo che stiamo costruendo proprio su questo. Penso che gli allenatori e lo staff tecnico ci stiano guidando benissimo. Una volta che i meccanismi scatteranno alla perfezione, faremo grandi cose"