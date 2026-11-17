Nations League, Portogallo in campo già qualificato: Gonçalo Ramos titolare
Questa sera in campo le ultime squadre che devono ancora chiudere il proprio girone della Uefa Nations League. Tra le 16 nazionali in campo è presente anche il Portogallo di Gonçalo Ramos che, alle 20:45 al Cardiff City Stadium, sarà ospite del Galles. I rossoverdi sono attualmente primi del girone a 12 punti, cosa che gli permette di essere già automaticamente qualificati ai quarti di finale della competizione. Il Galles invece, con 3 punti, è momentaneamente fanalino di coda del Gruppo 4. Di seguito le formazioni ufficiali.
GALLES-PORTOGALLO: LE FORMAZIONI UFFICIALI. GONCALO RAMOS TITOLARE
GALLES (4-4-2) -Ward, Dasilva, Davies (C), Rodon, Brooks, Wilson, Roberts, Colwill, Thomas, James, Sheehan All. Bellami
PORTOGALLO (4-2-3-1) - Diogo Costa, Dalot, Antonio Silva, Veiga, Cancelo, Bruno Fernandes, Vitinha, Joao Neves, Trincao, Neto, Goncalo Ramos All. Jorge Jesus
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