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Hutchinson e la differenza tra campionato ed Europa: “Difficile da dire, abbiamo la squadra per recuperare”
MilanNews.it
Omari Hutchinson, calciatore del Milan, è intervenuto a margine del suo incontro con i tifosi rossoneri allo store San Babila
Omari Hutchinson è stato protagonista questo pomeriggio di un incontro con i tifosi presso lo store del Milan a San Babila, in centro a Milano. A margine dell'evento, il calciatore anglo-jamaicano ha incontrato la stampa tra cui l'inviato di MilanNews.it. Di seguito un estratto delle sue parole.
Com’è il tuo rapporto con Amorim?
“Mi parla di cosa fare in possesso con la palla e di fare del mio meglio”.
Perché questa differenza di rendimento tra Serie A ed Europa League?
“Difficile da dire… Ci sono state partite in cui non abbiamo fatto bene per errori sciocchi, ma penso che da ora dobbiamo spingere e rimetterci in carreggiata con l’Europa League. Abbiamo la squadra necessaria per farlo. Dobbiamo vincere e stare al top in ogni partita”.
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