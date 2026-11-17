News Pancaro sul Milan: "Bisogna prendere un difensore forte. Quello che era Nesta per noi"

Il commento di Pippo Pancaro su Ruben Amorim e sul calciomercato del Milan

Nel pomeriggio di martedì, nella settimana che ci porta al weekend in cui torna la Serie A Enilive, è intervenuto l'ex difensore rossonero Pippo Pancaro nel corso della trasmissione Maracanà in onda su TMW Radio. L'ex calciatore del Milan ha parlato di Ruben Amorim e del suo impatto a Milanello ma anche delle strategie di calciomercato del club, a partire da gennaio in avanti.

Il commento di Pippo Pancaro sul Milan e sul mercato rossonero: "La società sta dando un segnale forte a nel cercare di formare nuovamente una squadra che possa vincere in Italia ed Europa, e gli investimenti lo dimostrano. C'è da capire se Amorim è il tecnico giusto su cui puntare per il futuro. Non si vede ancora un'identità precisa, diamogli ancora tempo. Ma devi capire se l'allenatore è stato azzeccato o no. Prima del mercato, bisogna capire questo, se è in grado di far fare ai giocatori quello che dice. Poi bisogna prendere un difensore di livello internazionale, forte, quello che poteva essere Nesta per noi, per quanto riguarda il terzino sinistro dico che Bartesaghi è uno dei ragazzi più forti che abbiamo in Italia e meriterebbe più spazio e Amorim lo sta valorizzando poco".