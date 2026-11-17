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Hutchinson spera: “Sogno di essere riscattato, i tifosi anche in trasferta danno una sensazione unica”
MilanNews.it
Omari Hutchinson, calciatore del Milan, è intervenuto a margine del suo incontro con i tifosi rossoneri allo store San Babila
Omari Hutchinson è stato protagonista questo pomeriggio di un incontro con i tifosi presso lo store del Milan a San Babila, in centro a Milano. A margine dell'evento, il calciatore anglo-jamaicano ha incontrato la stampa tra cui l'inviato di MilanNews.it. Di seguito un estratto delle sue parole.
Ti vedi ancora la Milan nelle prossime stagioni?
“È il mio sogno, dopo questa stagione spero di essere riscattato. Mi vedo giocare qui ancora per molto tempo…”.
Qual è il feeling di giocare in uno stadio storico come San Siro?
“È pazzesco. I tifosi, anche i tifosi ospiti… È una sensazione unica. Ti fa venire voglia di dare il massimo per i tifosi, creare momenti speciali e vincere”.
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