Pancaro non si sbilancia su Amorim: "Non si vede nel Milan un'identità precisa, diamogli tempo"

In merito al rendimento del Milan in questa stagione, l'ex difensore di Lazio e Milan Giuseppe Pancaro ha commentato così i rossoneri ai microfoni di Maracanà in onda su TMW Radio. Ecco un interessante estratto delle sue parole e considerazioni sul tecnico portoghese del Milan Ruben Amorim:

PANCARO SU AMORIM

"C'è da capire se Amorim è il tecnico giusto su cui puntare per il futuro. Non si vede ancora un'identità precisa, diamogli ancora tempo. Ma devi capire se l'allenatore è stato azzeccato o no. Prima del mercato, bisogna capire questo, se è in grado di far fare ai giocatori quello che dice...".

EPPURE IL MILAN DI AMORIM E' MEGLIO DI QUELLO DI ALLEGRI

Infatti, la squadra di Ruben Amorim corre più forte rispetto a quello guidato da Massimiliano Allegri nella scorsa stagione. Dopo 11 giornate i rossoneri hanno raccolto 24 punti, contro i 22 conquistati da Max un anno fa. Il successo sul Genoa di domenica ha portato il Diavolo al quarto posto, scavalcando il Como sconfitto a Milano contro l'Inter, tenendo a debita distanza Juventus, Napoli ed Atalanta ed accorciando sulla Lazio capolista. Amorim viaggia a 2,18 punti di media a partita, con una proiezione finale di 83 punti. Numeri incoraggianti, anche se il Milan deve trovare maggiore continuità e soldiità nei finali di gara. I rossoneri hanno segnato 21 gol nelle prime 10 partite di questa Serie A; l'ultimo allenatore rossonero a fare meglio dopo le prime 11 panchine in campionato è stato Cesare Maldini nel 1972, con 25 reti. Inoltre, il Milan ha ottenuto due vittorie e tre pareggi nelle prime cinque trasferte di questo campionato; i rossoneri hanno evitato la sconfitta nelle prime sei gare esterne stagionali in tre occasioni tra il 2020/21 e il 2025/26, al pari di Inter e Napoli, e potrebbero ora diventare l'unica squadra a riuscirci per quattro volte in questo arco temporale, considerando anche la stagione in corso.