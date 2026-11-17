MN Hutchinson sull’arrivo in Italia: “Serie A campionato tosto, contro di noi tutti danno il massimo. Al Milan mi hanno accolto tutti bene”

Omari Hutchinson, calciatore del Milan, è intervenuto a margine del suo incontro con i tifosi rossoneri allo store San Babila

Omari Hutchinson è stato protagonista questo pomeriggio di un incontro con i tifosi presso lo store del Milan a San Babila, in centro a Milano. A margine dell'evento, il calciatore anglo-jamaicano ha incontrato la stampa tra cui l'inviato di MilanNews.it. Di seguito un estratto delle sue parole.

Che differenze ci sono tra Premier League e Serie A?

“Sono entrambe difficili. Quando le altre squadre giocano contro il Milan vogliono sempre dare il massimo. Sono sempre incontri difficili. Tatticamente poi qui è più difensivo. In Premier League probabilmente hai più spazio e la qualità probabilmente è un po’ più alta, ma la Serie A è un campionato tosto. Non c’è questa grande differenza, non c’è questo grande gap”.

C’è qualche compagno di squadra a cui ti sei affezionato di più?

“No, ho un buon rapporto con tutti. Mi hanno accolto tutti molto bene, poi con i ragazzi che parlano inglese ovviamente è più facile”.

Sogni la nazionale?

“Provo a concentrarmi sul club… Voglio performare bene per il Milan e poi si vedrà”.