Hutchinson sull’arrivo in Italia: “Serie A campionato tosto, contro di noi tutti danno il massimo. Al Milan mi hanno accolto tutti bene”
Omari Hutchinson è stato protagonista questo pomeriggio di un incontro con i tifosi presso lo store del Milan a San Babila, in centro a Milano. A margine dell'evento, il calciatore anglo-jamaicano ha incontrato la stampa tra cui l'inviato di MilanNews.it. Di seguito un estratto delle sue parole.
Che differenze ci sono tra Premier League e Serie A?
“Sono entrambe difficili. Quando le altre squadre giocano contro il Milan vogliono sempre dare il massimo. Sono sempre incontri difficili. Tatticamente poi qui è più difensivo. In Premier League probabilmente hai più spazio e la qualità probabilmente è un po’ più alta, ma la Serie A è un campionato tosto. Non c’è questa grande differenza, non c’è questo grande gap”.
C’è qualche compagno di squadra a cui ti sei affezionato di più?
“No, ho un buon rapporto con tutti. Mi hanno accolto tutti molto bene, poi con i ragazzi che parlano inglese ovviamente è più facile”.
Sogni la nazionale?
“Provo a concentrarmi sul club… Voglio performare bene per il Milan e poi si vedrà”.
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