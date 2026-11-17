Nations League, il Portogallo vince 3-2 contro il Galles: un'ora di gioco per Ramos

Il Portogallo di Gonçalo Ramos, ormai orfano di Cristiano Ronaldo vince e convince contro il Galles, al termine però di una partita piena di episodi. Sblocca la gara Bruno Fernandes, al centro anche del prossimo possibile mercato rossonero (LEGGI QUI). Dura pochi minuti il vantaggio lusitano, perchè al 13' Brooks pareggia i conti. Pedro Neto al 43' (poi espulso al 74') e Borges al 70'. Nel frattempo il Galles aveva accorciato con la rete di Thomas al 40'.

Un 3-2 che porta fiducia e morale ai ragazzi di Jorge Jesus. E Gonçalo Ramos? L'attaccante del Milan è rimasto in campo per 60' senza però incidere concretamente nella manovra offensiva portoghese. Una prova da 6.