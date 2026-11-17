Romano: "Bruno Fernandes non fu felice quando Amorim venne esonerato dal Manchester"

Matteo Moretto e Fabrizio Romano hanno voluto parlare del Milan e del possibile calciomercato estivo che i rossoneri potrebbero fare nei prossimi mesi. Da qui anche un curioso retroscena su Bruno Fernandes, oggetto di desiderio anche di un'altra big italiana:

BRUNO FERNANDES-MILAN, AMORIM LA PEDINA FONDAMENTALE?

Le parole di Fabrizio Romano sul rapporto tra i due portoghesi:

"Oltre alla Juve, nei mesi scorsi anche il Milan si è mosso per provare a parlare con il portoghese, forte anche del rapporto che aveva allo United con Ruben Amorim. I rossoneri restano vigili sul capitano del Manchester, e non hanno voluto affondare questo ipotetico colpo perchè in estate ci sono stati tanti cambiamenti ed evoluzioni, in primo luogo proprio con Cardinale che oggi è presente e con grande ambizione per il club. Un altro curioso aneddotto che voglio dirvi è che, e lo posso dire al 101%, Bruno Fernandes e Amorim hanno un rapporto eccezionale. C'è grande stima tra i due, addirittura Bruno non era contento dell'addio di Amorim al Manchester. Poi, ad oggi chiaramente non esiste una trattativa concreta. Ma la pedina Amorim potrebbe essere forse fondamentale per il futuro di Bruno Fernandes, ad oggi in scadenza con lo United e con non ancora un'idea chiara e completa per il proprio futuro...".