Milan, al via la rifinitura prima del Ferencvaros: Pavlovic non si sta allenando, ma si tratta di semplice gestione. Potrebbe essere comunque convocato
Pochi istanti fa i giocatori del Milan sono entrati su uno dei campi di Milanello per svolgere l'allenamento di rifinitura in vista della sfida di domani sera contro il Ferencvaros, valida per la prima giornata della fase campionato di Europa League. Alla seduta stanno partecipando tutti i giocatori rossoneri, a parte gli infortunati (P.Terracciano, Gabbia, Tomori, Loftus-Cheek, Saelemaekers e Chukwueze) e anche Strahinja Pavlovic. Si tratta di una semplice gestione del difensore serbo che ha giocato tanto nelle ultime settimane. Il giocatore potrebbe essere comunque convocato per la sfida contro gli ungheresi, una decisione verrà presa solo nelle prossime ore.
Il programma completo della quarta giornata di Europa League:
Mercoledì 4 novembre 2026
Rennes - Olympiacos (16:30)
Giovedì 5 novembre 2026
Alle 18.45
Milan - Ferencváros
Sparta Praha - Bournemouth
Crystal Palace - Hoffenheim
Lillestrøm - Viktoria Plzeň
N.E.C. Nijmegen - Omonia
Levski Sofia - Jagiellonia
Real Sociedad - Lyon
Anderlecht - Salzburg
Alle 21.00
AZ Alkmaar - Juventus
Leverkusen - Marseille
Celtic - Beşiktaş
Hapoel Beer-Sheva - OFI Crete
Celta - Union SG
Torreense - Ararat-Armenia
Sturm Graz - Celje
Benfica - Lech Poznań
Sunderland - GNK Dinamo
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