MN Milan, al via la rifinitura prima del Ferencvaros: Pavlovic non si sta allenando, ma si tratta di semplice gestione. Potrebbe essere comunque convocato

E' in corso a Milanello l'allenamento di rifinitura del Milan in vista dell'esordio di domani in Europa League contro il Ferencvaros a San Siro

Pochi istanti fa i giocatori del Milan sono entrati su uno dei campi di Milanello per svolgere l'allenamento di rifinitura in vista della sfida di domani sera contro il Ferencvaros, valida per la prima giornata della fase campionato di Europa League. Alla seduta stanno partecipando tutti i giocatori rossoneri, a parte gli infortunati (P.Terracciano, Gabbia, Tomori, Loftus-Cheek, Saelemaekers e Chukwueze) e anche Strahinja Pavlovic. Si tratta di una semplice gestione del difensore serbo che ha giocato tanto nelle ultime settimane. Il giocatore potrebbe essere comunque convocato per la sfida contro gli ungheresi, una decisione verrà presa solo nelle prossime ore.

Il programma completo della quarta giornata di Europa League:

Mercoledì 4 novembre 2026

Rennes - Olympiacos (16:30)

Giovedì 5 novembre 2026

Alle 18.45

Milan - Ferencváros

Sparta Praha - Bournemouth

Crystal Palace - Hoffenheim

Lillestrøm - Viktoria Plzeň

N.E.C. Nijmegen - Omonia

Levski Sofia - Jagiellonia

Real Sociedad - Lyon

Anderlecht - Salzburg

Alle 21.00

AZ Alkmaar - Juventus

Leverkusen - Marseille

Celtic - Beşiktaş

Hapoel Beer-Sheva - OFI Crete

Celta - Union SG

Torreense - Ararat-Armenia

Sturm Graz - Celje

Benfica - Lech Poznań

Sunderland - GNK Dinamo