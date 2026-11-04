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Milan, al via la rifinitura prima del Ferencvaros: Pavlovic non si sta allenando, ma si tratta di semplice gestione. Potrebbe essere comunque convocato

Milan, al via la rifinitura prima del Ferencvaros: Pavlovic non si sta allenando, ma si tratta di semplice gestione. Potrebbe essere comunque convocato
Oggi alle 11:30Da Milanello
di Enrico Ferrazzi
fonte dal nostro inviato, Antonello Gioia
E' in corso a Milanello l'allenamento di rifinitura del Milan in vista dell'esordio di domani in Europa League contro il Ferencvaros a San Siro

Pochi istanti fa i giocatori del Milan sono entrati su uno dei campi di Milanello per svolgere l'allenamento di rifinitura in vista della sfida di domani sera contro il Ferencvaros, valida per la prima giornata della fase campionato di Europa League. Alla seduta stanno partecipando tutti i giocatori rossoneri, a parte gli infortunati (P.Terracciano, Gabbia, Tomori, Loftus-Cheek, Saelemaekers e Chukwueze) e anche Strahinja Pavlovic. Si tratta di una semplice gestione del difensore serbo che ha giocato tanto nelle ultime settimane. Il giocatore potrebbe essere comunque convocato per la sfida contro gli ungheresi, una decisione verrà presa solo nelle prossime ore.

Il programma completo della quarta giornata di Europa League: 

Mercoledì 4 novembre 2026

Rennes - Olympiacos (16:30)

Giovedì 5 novembre 2026

Alle 18.45

Milan - Ferencváros 
Sparta Praha - Bournemouth 
Crystal Palace - Hoffenheim 
Lillestrøm - Viktoria Plzeň 
N.E.C. Nijmegen - Omonia
Levski Sofia - Jagiellonia 
Real Sociedad - Lyon 
Anderlecht - Salzburg 

Alle 21.00

AZ Alkmaar - Juventus
Leverkusen - Marseille
Celtic - Beşiktaş
Hapoel Beer-Sheva - OFI Crete
Celta - Union SG
Torreense - Ararat-Armenia
Sturm Graz - Celje
Benfica - Lech Poznań
Sunderland - GNK Dinamo