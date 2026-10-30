Milan, ottime notizie da Milanello: Gila, Rabiot e Moreira in gruppo anche oggi. Disponibili per il derby
Arrivano ottime notizie da Milanello dove il Milan, sotto gli occhi di Gerry Cardinale e Zlatan Ibahimovic, ha svolto questa mattina l'allenamento di rifinitura in vista del derby di domani sera: dopo essere tornati in gruppo nella giornata di ieri, Mario Gila, Adrien Rabiot e Diego Moreira hanno infatti lavorato anche oggi insieme al resto dei compagni e dunque saranno a disposizione di Ruben Amorim per la sfida contro l'Inter. Toccherà poi ovviamente al tecnico portoghese decidere se schierarli dal primo minuti o sfruttarli poi a partita in corso.
Per la stracittadina milanese, non saranno invece convocati sei giocatori infortunati, cioè Pietro Terracciano, Matteo Gabbia, Alexis Saelemaekers, Samuel Chukwueze, Ruben Loftus-Cheek e Fikayo Tomori. Quest'ultimo si è infortunato mercoledì durante il match contro il Bologna.
MILAN-INTER, LA DESIGNAZIONE ARBITRALE
Arbitro: GUIDA
Assistenti: PERETTI – PERROTTI
IV uomo: DI BELLO
VAR: MAZZOLENI
AVAR: CAMPLONE
DOVE VEDERE MILAN-INTER
Milan-Inter, sabato 29 ottobre 2026
Ore: 20:45
Stadio: San Siro
TV: Dazn, SkySport
Streaming: Dazn, Sky, NowTV
Web: diretta testuale su MilanNews.it
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