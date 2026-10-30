Milan, ottime notizie da Milanello: Gila, Rabiot e Moreira in gruppo anche oggi. Disponibili per il derby

Mario Gila, Adrien Rabiot e Diego Moreira hanno lavorato anche oggi in gruppo e dunque saranno a disposizione di Ruben Amorim per il derby

Arrivano ottime notizie da Milanello dove il Milan, sotto gli occhi di Gerry Cardinale e Zlatan Ibahimovic, ha svolto questa mattina l'allenamento di rifinitura in vista del derby di domani sera: dopo essere tornati in gruppo nella giornata di ieri, Mario Gila, Adrien Rabiot e Diego Moreira hanno infatti lavorato anche oggi insieme al resto dei compagni e dunque saranno a disposizione di Ruben Amorim per la sfida contro l'Inter. Toccherà poi ovviamente al tecnico portoghese decidere se schierarli dal primo minuti o sfruttarli poi a partita in corso.

Per la stracittadina milanese, non saranno invece convocati sei giocatori infortunati, cioè Pietro Terracciano, Matteo Gabbia, Alexis Saelemaekers, Samuel Chukwueze, Ruben Loftus-Cheek e Fikayo Tomori. Quest'ultimo si è infortunato mercoledì durante il match contro il Bologna.

MILAN-INTER, LA DESIGNAZIONE ARBITRALE

Arbitro: GUIDA

Assistenti: PERETTI – PERROTTI

IV uomo: DI BELLO

VAR: MAZZOLENI

AVAR: CAMPLONE

DOVE VEDERE MILAN-INTER

Milan-Inter, sabato 29 ottobre 2026

Ore: 20:45

Stadio: San Siro

TV: Dazn, SkySport

Streaming: Dazn, Sky, NowTV

Web: diretta testuale su MilanNews.it