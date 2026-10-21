News PHOTOGALLERY MN - Milanello, le immagini della rifinitura prima del Bournemouth

Guarda le immagini della seduta di rifinitura del Milan in vista del match di domani sera in casa del Bournemouth

A Milanello si sta svolgendo la rifinitura del Milan in vista della sfida di Europa League di domani sera in casa del Bournemouth: la prima parte della seduta dei rossoneri è iniziata con il torello, con il gruppo rossonero diviso in due. La novità è che non si sta allenando con il resto del gruppo Samuel Chukwueze, il quale è alle prese con un problema all'anca e nelle prossime ore si sottoporrà ad una visita specialista per capire l'entità del suo infortunio. Aggregato alla prima squadra il difensore del Milan Futuro Valeri Vladimirov.

Queste le immagini della seduta di rifinitura del Milan a Milanello in vista della sfida contro il Bournemouth: