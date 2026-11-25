MN Milan, riecco Tomori: l'inglese si allena in gruppo, recuperato per Atene

Il Milan non è fortunato con gli infortuni fino a questo momento: ma almeno in vista della trasferta di Atene contro l'Olympiacos di domani, è stato recuperato un giocatore. Si tratta del difensore Fikayo Tomori, assente ormai da un mese, che come da previsioni è sceso in campo questa mattina per l'allenamento della vigilia a Milanello che si sta svolgendo in questo momento. Un ritorno provvidenziale quello dell'inglese, specialmente vista la nuova indisponibilità per Pavlovic che dovrà ancora fare qualche esame per un problema di coliche renali.

Come si evince dalla foto di MilanNews.it, presente con il suo inviato all'allenamento di rifinitura questa mattina a Milanello, Fikayo Tomori è tornato in gruppo ed è a piena disposizione di Ruben Amorim. Logicamente, dopo un mese senza partite, sarà complicato vederlo in campo dall'inizio ma si rivelerà un'ottima arma a gara in corso per dare il cambio a De Winter o Diawara. Gli infortunati del Milan sono: Saelemaekers, Gabbia, Chukwueze, Loftus-Cheek, P. Terracciano Modric e Pavlovic. Si aggiunge alla lista anche Camarda, assente dell'ultimo minuto.