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Milanello, oggi lavoro personalizzato per Pavlovic. Resta in dubbio per il Genoa

Milanello, oggi lavoro personalizzato per Pavlovic. Resta in dubbio per il GenoaMilanNews.it
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Oggi alle 13:21Da Milanello
di Redazione MilanNews
Strahinja Pavlovic non si è allenato oggi in gruppo, ma ha svolto un lavoro personalizzato a Milanello. Domani si saprà se ci sarà a Genova

Dopo la brutta sconfitta di ieri contro il Ferencvaros, il Milan è tornato ad allenarsi già questa mattina a Milanello in vista del prossimo impegno in campionato in programma domenica alle 15 in casa del Genoa. Per quanto riguarda le condizioni di Strahinja Pavlovic, il difensore serbo ha svolto oggi un lavoro personalizzato. Per capire se potrà essere convocato per la trasferta del Marassi, sarà decisiva la giornata di domani.

di Antonio Vitiello

Questo il programma completo dell'11^ giornata di Serie A:

06/11/2026 Venerdì 20.45 Venezia-Udinese DAZN/SKY
07/11/2026 Sabato 15.00 Cagliari-Frosinone DAZN
07/11/2026 Sabato 15.00 Torino-Lecce DAZN
07/11/2026 Sabato 18.00 Parma-Bologna DAZN
07/11/2026 Sabato 20.45 Roma-Sassuolo DAZN/SKY
08/11/2026 Domenica 12.30 Napoli-Lazio DAZN
08/11/2026 Domenica 15.00 Genoa-Milan DAZN
08/11/2026 Domenica 15.00 Monza-Atalanta DAZN
08/11/2026 Domenica 18.00 Inter-Como DAZN/SKY
08/11/2026 Domenica 20.45 Fiorentina-Juventus DAZN