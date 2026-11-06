MN Milanello, oggi lavoro personalizzato per Pavlovic. Resta in dubbio per il Genoa

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Oggi alle 13:21 Da Milanello di vedi letture Fonti preferite di @Milannewsit

Strahinja Pavlovic non si è allenato oggi in gruppo, ma ha svolto un lavoro personalizzato a Milanello. Domani si saprà se ci sarà a Genova