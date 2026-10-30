VIDEO MN - Gerry Cardinale e Luka Modric si intrattengono con i tifosi all'uscita da Milanello
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Prima Gerry Cardinale e poi Luka Modric si sono fermati con i tifosi del Milan presenti oggi fuori dai cancelli di Milanello
Gerry Cardinale, arrivato oggi a Milanello per assistere all'allenamento di rifinitura e alla conferenza stampa di Ruben Amorim alla vigilia del derby contro l'Inter, ha lasciato a metà pomeriggio il Centro Sportivo di Carnago e all'uscita è sceso dall'auto e si intrattenuto un po' con i tifosi milanisti presenti.
La stessa cosa l'ha fatta qualche minuto dopo anche Luka Modric, il quale ha firmato autogradi e fatto delle foto con i supporters del Diavolo che lo hanno aspettato fuori dai cancelli di Milanello.
Questi i video girati dal nostro inviato:
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