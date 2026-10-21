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FOTO MN - Milanello, Valeri Vladimirov aggregato alla prima squadra

FOTO MN - Milanello, Valeri Vladimirov aggregato alla prima squadra
Oggi alle 12:11Da Milanello
di Enrico Ferrazzi
fonte dal nostro inviato, Antonello Gioia
In vista di domani, è stato aggregato alla prima squadra rossonera anche il giovane difensore classe 2008 del Milan Futuro, Valeri Vladimirov

Sotto una forte pioggia è in corso a Milanello la seduta di rifinitura del Milan in vista della trasferta di Europa League di domani sul campo del Bournemouth. In vista di questa sfida, è stato aggregato alla prima squadra rossonera di Ruben Amorim anche il giovane difensore classe 2008 del Milan Futuro, Valeri Vladimirov. Il bulgaro era in panchina anche domenica in occasione del match di campionato contro l'Atalanta.

Il programma completo terza giornata della fase campionato di Europa League: 

Giovedì 22 ottobre 2026
Ararat-Armenia - AZ Alkmaar (18:45)
Ferencváros - Torreense (18:45)
GNK Dinamo - N.E.C. (18:45)
Juventus - Rennes (18:45)
Lech Poznań - Sunderland (18:45)
OFI Crete - Leverkusen (18:45)
Union SG - H. Beer-Sheva (18:45)
Sturm Graz - Marseille (18:45)
Bournemouth - Milan (21:00)
Beşiktaş - Crystal Palace (21:00)
Celtic - Celta (21:00)
Viktoria Plzeň - Levski Sofia (21:00)
Jagiellonia - Anderlecht (21:00)
Lillestrøm - Real Sociedad (21:00)
Celje - Salzburg (21:00)
Olympiacos - Sparta Praha (21:00)
Omonia - Benfica (21:00)
Hoffenheim - Lyon (21:00)