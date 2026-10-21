News VIDEO MN - Milan, al via sotto la pioggia la rifinitura prima del Bournemouth: non c'è Chukwueze per un problema all'anca

E' in corso a Milanello l'allenamento di rifinitura del Milan in vista della gara di domani in Europa League contro il Bournemouth

Pochi istanti fa i giocatori del Milan sono entrati su uno dei campi di Milanello per svolgere l'allenamento di rifinitura in vista della sfida di domani sera contro il Bournemouth, valida per la terza giornata della fase campionato di Europa League. Alla seduta non sta partecipando, oltre a Matteo Gabbia e Alexis Saelemaekers, anche Samuel Chukwueze, il quale è alle prese con un problema all'anca sinistra (si sottoporrà ad una visita specialistica per capire l'entità dell'infortunio). Anche se non potranno giocare domani per motivi diversi, sono presenti in gruppo anche Filippo Terracciano (squalificato) e Warren Bondo (non è in lista UEFA). Aggregato alla prima squadra il difensore del Milan Futuro Valeri Vladimirov. Il gruppo, diviso in due, ha iniziato l'allenamento con il classico torello.

Questo il video girato dall'inviato di Milannews.it: