News VIDEO MN - Milan, al via la rifinitura prima del Salisburgo: assente Chukwueze. C'è Bondo (ma non è convocabile)

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E' in corso a Milanello l'allenamento di rifinitura del Milan in vista della gara di domani in Europa League contro il Salisburgo

Pochi istanti fa i giocatori del Milan sono entrati su uno dei campi di Milanello per svolgere l'allenamento di rifinitura in vista della sfida di domani sera contro il Salisburgo, valida per la seconda giornata della fase campionato di Europa League. Alla seduta, iniziata con un breve discorso di Ruben Amorim, stanno partecipando tutti i giocatori rossoneri, a parte gli infortunati Matteo Gabbia e Alexis Saelemaekers e a sorpresa anche Samuel Chukwueze. Presente anche Warren Bondo che è stato da poco reintegrato nella rosa della prima squadra milanista, ma non potrà comunque giocare domani in quanto non è stato inserito nella lista UEFA. Il gruppo, diviso in due, ha iniziato l'allenamento con il classico torello.

Questo il video girato dagli inviati di Milannews.it: