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VIDEO MN - Verso Milan-Ferencvaros: il torello dei rossoneri
La seduta di rifinitura del Milan in vista del Ferencvaros è iniziata con il gruppo impegnato con il torello
A Milanello si sta svolgendo la rifinitura del Milan in vista della sfida di Europa League di domani sera contro il Ferencvaros a San Siro: la prima parte della seduta dei rossoneri è iniziata con il torello, con il gruppo rossonero diviso in due. Durante queste fase non sono mancate come sempre le risate, a testimonianza del fatto che nella squadra si respira un clima molto sereno dopo il successo nel derby contro l'Inter.
Questo il video girato dagli inviati di Milannews.it:
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