Calcioscommesse in Turchia, maxi-squalifiche: coinvolti anche giocatori del Trabzonspor
MilanNews.it
Un nuovo scandalo di calcioscommesse ha scosso il calcio turco
Scoppia un nuovo caso calcioscomesse in Turchia. La Federazione ha disposto numerose squalifiche nei confronti di calciatori coinvolti in attività di betting, con provvedimenti che interessano anche tesserati del Trabzonspor, club nel quale milita Mohammed Salah.
Le sanzioni arrivano al termine delle indagini avviate sui comportamenti dei giocatori e prevedono stop di durata diversa in base alle singole responsabilità accertate. Un caso destinato a far discutere e che riaccende l'attenzione sul rapporto tra calciatori professionisti e scomesse sportive.
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