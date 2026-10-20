Dall'Inghilterra sono sicuri, il City è nei guai: penalizzazione e probabile retrocessione
Una vera e propria bufera mediatica si è abbatutta sul mondo del Manchester City. La proprietà è infatti ritenuta colpevole di oltre 100 irregolarità finanziarie, con i citizens che potrebbero incorre ad una pesante sanzione. Come riportato infatti dal Daily Mail, molto difficilmente il club verrà espulso e quindi costretto a ripartire dalla League Two, esattamente la quarta serie, l'ultima del calcio professionistico. E' quindi molto più probabile e vicina una pesante penalizzazione in termine di punti che li porterebbe alla retrocessione. Questo unito a una multa pecuniaria molto salata.
Ma non solo: è possibile che la punizione preveda un'ulteriore penalizzazione, sempre di punti, che farebbe restare il Manchester City nella Serie B inglese per almeno un'altra stagione (ci resterebbe quindi due anni). Una situazione che quindi potrebbe aggravarsi ancor di più per un club, abituato a spendere e vincere tantissimo nelle ultime stagioni. L'equilibrio della Premier League potrebbe essere presto spezzato da questa assurda ed incredibile situazione.
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