PSG, Campos: "Sto vivendo momenti particolari, uno è un problema di salute"

Il ds Luis Campos, uno degli artefici dei successi degli ultimi anni del PSG ha pubblicato un messaggio su X rivelando un periodo molto complicato a livello personale. Le sue parole: "Sto vivendo momenti particolari. Uno è legato a un problema personale di salute, che però non mi impedisce di lavorare e di dare il meglio di me stesso nei miei impegni professionali. Prima della partita contro il City, sono riuscito, dopo riflessione e meditazione a seguito delle prime cure difficili, a trovare l'equilibrio necessario per rimettermi in piedi e continuare a essere efficiente. Non è stato facile. Ho potuto contare sull'aiuto della squadra".

Continua Campos: "Tutti sono stati incredibili. Ma chi mi conosce sa quanto mi impegni per preservare l'armonia. Con l'aiuto del presidente e del suo team, di Luis Enrique e del suo staff, di Olivier Gagne e di tutti coloro che lavorano quotidianamente all'interno di questo gruppo straordinario a Poissy. | giocatori, che hanno moltiplicato messaggi, visite personali e così via, trasmettendomi energia positiva e ricordandomi che, come dice il mister, ci si compatta per difendere, ci si apre per attaccare e ci si ritrova davanti alla porta per festeggiare il gol. Che squadra! Insieme, ho sentito la forza necessaria per superare l'ostacolo che la vita Ad mi ha messo sul cammino. Ed è quasi fatta. Ciò che non ti uccide ti fortifica".