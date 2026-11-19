Seedorf, che impatto sulla panchina del Corinthias! La salvezza ora è più vicina

Clarence Seedorf ha battuto il Botafogo 4-0 ed ha conquistato tre punti fondamentali per l’obiettivo salvezza.

Clarence Seedorf è diventato poche settimane fa il nuovo tecnico del Corinthias. La squadra brasiliana non viveva un bel momento al suo arrivo data la posizione in classifica che avrebbe portato i rossobianchi alla retrocessione. Sette le sconfitte consecutive prima dell'11 ottobre, giorno della presentazione dell'ex Milan.

Ed oggi, poco più di un mese dopo, il Corinthias sembra essere una nuova squadra e ora punta credibilmente ad una salvezza che sarebbe un traguardo incredibile. Nell'ultima gara di campionato infatti, i ragazzi di Seedorf hanno battuto 4-0 il Botafogo in una partita perfetta che ha dato oltre a tre punti fondamentali, anche la sensazione e la convinzione che un qualche partita fa sembrava impossibile, è oggi più che mai alla portata.