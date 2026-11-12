Il Manchester United ha esonerato Carrick. In arrivo Pochettino
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ll Manchester United, dopo 48 ore di riflessione e di valutazioni, ha deciso di esonerare Michael Carrick. Al suo posto arriverà Pochettino
Come riporta Fabrizio Romano su Instagram, il Manchester United, dopo 48 ore di riflessione e di valutazioni, ha deciso di esonerare Michael Carrick, il quale è stato informato nella giornata di oggi delle decisione del club.
Al suo posto sulla panchina dei Red Devils dovrebbe arrivare Mauricio Pochettino, attuale commissario tecnico degli Stati Uniti di Christian Pulisic.
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