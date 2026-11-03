Leao gioca in Champions, ma non incide: solo 20' in campo contro lo Stoccarda
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Bella vittoria per il Galatasaray in Champions. I turchi archiviano la pratica Stoccarda per 2-0 grazie ai gol di Batrakov al 12' e al 15' del primo tempo. L'ex rossonero Rafa Leao, partito ancora una volta dalla panchina è poi subentrato nel corso del secondo tempo. Il suo ingresso, al 67' non ha scaturito nessuna grande differenza. Un periodo sicuramente non al top della forma per Leao, reduce dal suo primo gol col Gala, su calcio di rigore nella larga vittoria in casa del Konyaspor.
LE FORMAZIONI TITOLARI
Galatasaray: Cakir, Sallai, Sanchez, Bardakci, Jakobs, Lemina, Torreira, Batrakov, Akgün, Yilmaz, Osimhen
Stoccarda: Bredlow, Hendriks, Chabot, Mittelstädt, Leweling, Prömel, Karazor, Führich El Khannouss, Undav, Demirovic
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