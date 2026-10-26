Tresoldi ci prende gusto: seconda tripletta stagionale

Nicolò Tresoldi continua a stupire e ad incantare. L’attaccante del Brugge dopo la straordinaria e bellissima tripletta all’Inter, ha saputo ripetersi contro il St. Truiden in Jupiler Pro League decidendo il match per 3-2 e portandosi a casa un altro pallone. Un momento incredibile per il baby rossonero, felicissimo dopo i gol e vittoria conquistata: “Fa un certo effetto, ma segnare tre gol è sempre speciale. Di nuovo un pallone da portare a casa (ride, ndr). Spero che tutti sappiano che sono a mio agio dentro l'area..”. Il Milan valuta da lontano, di sicuro il ragazzo ha talento e fame per poter, magari anche nel breve futuro, vestire già la maglia di una big.

LE PAROLE DI PAPA' EMANUELE

"Futuro in una big diversa dal Milan? Non sono affatto sicuro che accetterebbe" Dice Emanuele Tresoldi in una intervista a La Gazzetta dello Sport: "L’animo del tifoso potrebbe prevalere. Il suo sogno è indossare la maglia del Milan".