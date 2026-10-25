Bournemouth scatenato: dopo il Milan, le Cherries rifilano 3 gol anche al Manchester United
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Un Bournemouth scatenato compie la sua settimana da sogno e dopo il Milan, rifila 3 gol anche al Manchester United a Old Trafford
Finisce la settimana da sogno del Bournemouth che questo pomeriggio ha ulteriormente inguaiato la situazione del Manchester United e in particolare del tecnico Michael Carrick che ora rischia seriamente il posto. Le Cherries, infatti, dopo aver vinto 3-0 in casa giovedì contro il Milan in Europa League, hanno rifilato 3 gol al Manchester United e lo hanno fatto a Old Trafford. Le due vittorie dopo enorme prestigio sono arrivate dopo la prima vittoria in campionato dello scorso weekend contro il Sunderland: una settimana perfetta, dunque.
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Giornalista di MilanNews.it, dove si occupa di attualità rossonera, approfondimenti e notizie dedicate al Milan e al calciomercato.
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