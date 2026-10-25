Bournemouth scatenato: dopo il Milan, le Cherries rifilano 3 gol anche al Manchester United

Un Bournemouth scatenato compie la sua settimana da sogno e dopo il Milan, rifila 3 gol anche al Manchester United a Old Trafford

Finisce la settimana da sogno del Bournemouth che questo pomeriggio ha ulteriormente inguaiato la situazione del Manchester United e in particolare del tecnico Michael Carrick che ora rischia seriamente il posto. Le Cherries, infatti, dopo aver vinto 3-0 in casa giovedì contro il Milan in Europa League, hanno rifilato 3 gol al Manchester United e lo hanno fatto a Old Trafford. Le due vittorie dopo enorme prestigio sono arrivate dopo la prima vittoria in campionato dello scorso weekend contro il Sunderland: una settimana perfetta, dunque.