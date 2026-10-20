L'Al-Nassr verso la cessione: PIF ripiana 213 milioni di debiti, RedBird tratta il 70%
Il fondo PIF saudita sta lavorando per ripianare circa 213 milioni di dollari di debiti dell'Al-Nassr, anche attraverso nuovi accordi di sponsorizzazione, con l'obiettivo di rendere il club più appetibile in vista di una prossime (imminente?) cessione. Secondo i colleghi di Semafor, RedBird Capitan avrebbe già incontrato almeno due volte il fondo sovrano saudita per discutere l'acquisto del 70% del club per circa 267 milioni di dollari.
Nella nuova struttura societaria, Cristiano Ronaldo potrebbe addirittura detenere un 20%, mentre altri investitori potrebbero entrare nel capitale. La trattativa resta comunque in fase iniziale e i termini non sono ancora definitivi, ma a fronte della prossima estinzione del debito qualche novità importante in merito al futuro dell'Al-Nassr potrebbe presto arrivare.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
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