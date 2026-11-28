Disastro Pochettino: altro poker subito. Lo United domani può essere ultimo

Disastroso avvio di Mauricio Pochettino sulla panchina del Manchester United, squadra che sta vivendo un vero e proprio incubo sportivo

L'arrivo di Mauricio Pochettino, per il momento, non ha cambiato di una virgola la situazione in casa Manchester United. Anzi, se possibile, le cose sono anche peggiorate. Nella giornata di sabato, alla sua prima da tecnico a Old Trafford, i Red Devils sono stati letteralmente demoliti dal Brentford che ha vinto per 0-4, in virtù della doppietta del bomber di razza Callum Wilson nel primo tempo e delle reti del difensore Ajer e dell'attaccante tedesco Schade nella ripresa.

Dopo il 4-0 subito ad Anfield Road contro il Liverpool una settimana fa, questo è il secondo poker nel nel giro di pochi giorni per il Manchester United di Mauricio Pochettino. Il 2-2 maturato a Lisbona contro lo Sporting Club in settimana aveva lasciato altre sensazioni e aspettative. E invece 8 gol subiti e 0 fatti nelle prime due partite per Pochettino al suo ritorno in Premier League. Ora, il Manchester United rimane penultimo con 8 punti in 12 partite: domani i Red Devils potranno addirittura essere ultimi se il Crystal Palace dovesse trovare i tre punti. Semplicemente clamoroso.