Il messaggio di Harry Kane dopo l'operazione alla caviglia

Il messaggio ai tifosi di Harry Kane dopo l'intervento chirurgico alla caviglia subito questa mattina

Il Pallone d'Oro Harry Kane si ferma. Brutto infortunio alla caviglia per il centravanti inglese, ieri sera nella prima partita dopo la sosta che il Bayern Monaco ha pareggiato 1-1 contro il Colonia. Il calciatore è stato costretto questa mattina a subire un intervento chirurgico e, secondo quanto comunicato anche nel post partita, sarà costretto a saltare diversi mesi. Lo si rivedrà in campo solamente nel finale di stagione. Con una foto direttamente dalla sua stanza di ospedale, Kane ha mandato un messaggio ai suoi tifosi questa mattina, sul proprio profilo Instagram.

Il messaggio di Harry Kane dalla stanza dell'ospedale dove è stato operato questa mattina dopo l'infortunio alla caviglia: "Gli alti e i bassi della vita! Ovviamente sono molto deluso per aver subito questo infortunio, ma come sempre è un'opportunità per mostrare resilienza e miglioramento per andare avanti nel 2027. Tornerò fresco e pronto per il finale della stagione! “I tempi tosti non durano, le persone toste sì”,mi ha detto il mio amico Julian Edelman. Grazie per tutti i messaggi!"