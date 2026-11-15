Manchester United, Bruno Fernandes ha rifiutato anche la seconda proposta di rinnovo

Bruno Fernandes ha detto no anche alla seconda offerta di rinnovo di contratto del Manchester United

Secondo quanto riferisce The Athletic, Bruno Fernandes ha rifiutato nei giorni scorsi anche la seconda proposta di rinnovo del Manchester United. Il portoghese, che in estate era stato accostato anche al Milan, ha il contratto in scadenza nel 2027, ma i Red Devils hanno un'opzione per prolungare il contratto dell'ex Sampdoria e Udinese di un altro anno. Le trattative tra le parti andranno avanti perchè l'obiettivo degli inglesi, che hanno appena cambiato allenatore, con Mauricio Pochettino che ha preso il posto dell'esonerato Michael Carrick, vogliono trattere Bruno Fernandes.

Scrive The Athletic: "Bruno Fernandes ha rifiutato una seconda offerta di contratto dal Manchester United. Le trattative per il rinnovo del contratto di Fernandes, capitano del Manchester United, sono in corso dall'estate, quando la prima proposta fu presentata e respinta dal portoghese.

Più recentemente, il Manchester United ha proposto condizioni migliorate, ma Fernandes non è ancora soddisfatto, quindi si prevedono ulteriori negoziati. Stipendio e durata del contratto sono aspetti in discussione per il 32enne, il cui attuale accordo scade a giugno 2027. Allo stato attuale, da gennaio potrà intavolare trattative con club stranieri per un potenziale trasferimento a parametro zero. Ma lo United ha la possibilità di un'ulteriore estensione di 12 mesi, che, se esercitata, annullerebbe tale facoltà, e in ogni caso il club desidera che Fernandes rimanga".