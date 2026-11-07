Leao si è sbloccato? Secondo gol con la maglia del Galatasaray nel pirotecnico 4-3 casalingo
Dopo il primo gol segnato da Rafa Leao nell'ultima trasferta di campionato contro il Konyaspor, gol realizzato su calcio di rigore, poco fa la squadra della capitale turca è scesa in campo davanti ai propri tifosi per affrontare l'Amed SK, attualmente seconda in classifica. L'ex numero 10 rossonero è stato schierato ancora una volta titolare e, la scelta dell'allenatore Buruk, è stata ripagata.
Dopo soli 7 minuti infatti il portoghese ha sbloccato il match, questa volta non su calcio di rigore, che poi sarà vinto dai suoi con un pirotecnico 4-3. 4 tiri totali, 2 tiri in porta, 2 dribbling completati e 37 tocchi in 50 minuti. Sale a 2 dunque il conto dei gol di Leao che, dopo un avvio veramnete negativo, potrebbe aver trovato, finalmente per il Gala, continuità in zona realizzativa.
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