Leao si è sbloccato? Secondo gol con la maglia del Galatasaray nel pirotecnico 4-3 casalingo

Rafa Leao ha segnato oggi il suo secondo gol con la maglia del Galatasaray contro l’Amed SK.

Dopo il primo gol segnato da Rafa Leao nell'ultima trasferta di campionato contro il Konyaspor, gol realizzato su calcio di rigore, poco fa la squadra della capitale turca è scesa in campo davanti ai propri tifosi per affrontare l'Amed SK, attualmente seconda in classifica. L'ex numero 10 rossonero è stato schierato ancora una volta titolare e, la scelta dell'allenatore Buruk, è stata ripagata.

Dopo soli 7 minuti infatti il portoghese ha sbloccato il match, questa volta non su calcio di rigore, che poi sarà vinto dai suoi con un pirotecnico 4-3. 4 tiri totali, 2 tiri in porta, 2 dribbling completati e 37 tocchi in 50 minuti. Sale a 2 dunque il conto dei gol di Leao che, dopo un avvio veramnete negativo, potrebbe aver trovato, finalmente per il Gala, continuità in zona realizzativa.