Calciomercato Milan e Inter seguono un talento classe 2010 dell'Eintracht

Milan e Inter interessati al giovanissimo talento dell'Eintracht Francoforte: il classe 2010 Niko Ilicevic

Niko Ilicevic, trequartista classe 2010 dell'Eintracht Francoforte, questo weekend ha eguagliato il record per l'esordio più giovane in Bundesliga, pareggiando quello fatto registrare qualche stagione fa da Youssoufa Moukoko del Borussia Dortmund. Il giovanissimo talente tedesco è entrato negli ultimi scampoli della gara che il Francoforte ha vinto per 3-1 contro l'Amburgo nella giornata di domenica, stabilendo il primato a pari merito a 16 anni e 1 giorno di età.

Secondo quanto viene riportato da alcuni media italiani come Calciomercato, Niko Ilicevic farebbe già gola a diversi club: tra questi anche il Milan e l'Inter che seguono il talento. Facile fare il collegamento con Markus Krosche che, nel prossimo futuro, dovrebbe diventare l'Head of Football del club rossonero ed è in arrivo proprio da Francoforte. Per il momento la formazione tedesca si coccola il suo giovanissimo calciatore, cercando di proteggerlo dal rumore esterno: è stato deciso infatti, per la sua leggerezza da 16enne, di non fargli fare interviste o servizi dedicati.