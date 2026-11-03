Lutto nel calcio spagnolo: è morto l'attaccante del Tenerife Jesús de Miguel Alameda

Lutto nel calcio spagnolo: è morto l'attaccante del Tenerife Jesús de Miguel AlamedaMilanNews.it
Oggi alle 09:50Dall'Estero
di Lorenzo De Angelis
Il calcio spagnolo piange la scomparsa di Jesús de Miguel Alameda, attaccante del Tenerife

Lutto nel mondo del calcio spagnolo. Questa mattina, all'età di 30 anni, è scomparso l'attaccante del CD Tenerife Jesús de Miguel Alameda, colpito negli scorsi giorni da un arresto cardiaco durante la partita di campionato tra la formazione canaria e l'Andorra. Di seguito il comunicato ufficiale del club spagnolo: 

"Distrutti dal dolore, con un nodo alla gola e senza riuscire a credere che tutto questo sia vero, il CD Tenerife comunica la tragica scomparsa di Jesús de Miguel Alameda, avvenuta questo martedì, 3 novembre 2026, alle ore 8:00.

Non ci sono parole di conforto; non c’è assolutamente nulla che possa attenuare questo sentimento colmo di tristezza. Siamo vicini alla sua famiglia, profondamente sconvolta, ai suoi cari e a tutto il mondo del tifo del Tenerife, che oggi piange questo crudele epilogo.

La famiglia di Jesús de Miguel ringrazia per ogni singola manifestazione di affetto e vicinanza ricevuta e chiede, con il cuore, il massimo rispetto della propria privacy in questi terribili momenti". 