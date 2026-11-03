Lutto nel calcio spagnolo: è morto l'attaccante del Tenerife Jesús de Miguel Alameda
Lutto nel mondo del calcio spagnolo. Questa mattina, all'età di 30 anni, è scomparso l'attaccante del CD Tenerife Jesús de Miguel Alameda, colpito negli scorsi giorni da un arresto cardiaco durante la partita di campionato tra la formazione canaria e l'Andorra. Di seguito il comunicato ufficiale del club spagnolo:
"Distrutti dal dolore, con un nodo alla gola e senza riuscire a credere che tutto questo sia vero, il CD Tenerife comunica la tragica scomparsa di Jesús de Miguel Alameda, avvenuta questo martedì, 3 novembre 2026, alle ore 8:00.
Non ci sono parole di conforto; non c’è assolutamente nulla che possa attenuare questo sentimento colmo di tristezza. Siamo vicini alla sua famiglia, profondamente sconvolta, ai suoi cari e a tutto il mondo del tifo del Tenerife, che oggi piange questo crudele epilogo.
La famiglia di Jesús de Miguel ringrazia per ogni singola manifestazione di affetto e vicinanza ricevuta e chiede, con il cuore, il massimo rispetto della propria privacy in questi terribili momenti".
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