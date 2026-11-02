Conçeicao ritrova Leao da avversario? L'ex tecnico del Milan tratta col Fenerbahçe

L'ex tecnico rossonero potrebbe tornare in Turchia dove ritroverà Rafa Leao, ma da avversario

Come riportato anche dai colleghi di TMW, Sergio Conceiçao, ex allenatore del Milan nella seconda parte della stagione 2024/2025 sarebbe vicino al ritorno in Europa dopo l'esperienza in Arabia Saudita. L'allenatore portoghese infatti è uno dei tanti nomi in lizza per diventare allenatore del Fenerbahçe, nel campionato Turco.

Stando alle ultime notizie però, l'accordo tra l'ex Milan e il club turco non ci sarebbe ancora, nonostante i tanti tentativi nei giorni scorsi. La trattativa prosegue ma l'arrivo di Conceiçao in Turchia, ad oggi sembra slittare di giorno in giorno. Se l'affare dovesse chiudersi in maniera positiva, il tecnico lusitano ritroverebbe da avversario Rafa Leao, avuto nella breve e turbolenta parentesi in rossonero. Insieme, i due ex milanisti hanno vinto una Supercoppa Italiana contro l'Inter e perso invece nel maggio 2025 la finale di Coppa Italia contro il Bologna a Roma.