Incredibile Fullkrug, dal flop in rossonero alla nazionale tedesca: Klopp pronto a convocarlo

Jurgen Klopp sarebbe pronto a convocare Niclas Fullkrug in nazionale, attuale capocannoniere della Bundesliga.

Niclas Fullkrug, arrivato lo scorso gennaio in prestito in rossonero, non è riuscito a portare i gol mancanti che Allegri e i tifosi speravano di trovare con il suo innesto. Dopo soli sei mesi ed un gol realizzato contro il Lecce a San Siro, il club milanese ha deciso di non riscattare il prestito del tedesco. Quest'estate poi, l'attaccante ha deciso di tornare al Werder Brema, squadra nella quale aveva militato nel 2022/2023.

La notizia che riporta Sky Sport DE sul numero 9 ha dell'incredibile: secondo i colleghi o tedeschi Jurgen Klopp sarebbe pronto ad inserire Niclas Fullkrug nella lista per gli ultimi due impegni internazionali dell’anno, salvo imprevisti dell’ultima ora. L’attaccante del Werder Brema, nonostante l’età, avrebbe convinto Klopp grazie con le prestazioni che sta fornendo per la sua squadra e soprattutto per i gol che sta segnando che, al momento, lo rendono il capocannoniere della Bundesliga.