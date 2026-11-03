Fonseca-Sporting Lisbona, è fatta: l’allenatore ex Milan lascerà il Lione a stagione in corso

Fonseca-Sporting Lisbona, è fatta: l’allenatore ex Milan lascerà il Lione a stagione in corsoMilanNews.it
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Ieri alle 20:10Dall'Estero
di Andrea La Manna
Paulo Fonseca ha raggiunto l’accordo con lo Sporting Lisbona e dunque sarà il nuovo allenatore dei biancoverdi.

Dopo le voci insistenti che accostavano l'ex allenatore del Milan Paulo Fonseca allo Sporting Lisbona, è arrivata nelle scorse ore la conferma dell'esperto di mercato Fabrizio Romano. Nel suo profilo Instagram infatti il giornalista ha rivelato che il portoghese lascerà a stagione in corso il Lione per diventare il nuovo allenatore dei biancoverdi

L'ex Milan ha raggiunto l'intesa con il club portoghese e dunque, nonostante l'attesa dell'ufficialità che arriverà con il consueto comunicato, possiamo già indicare Paulo Fonseca nuovo allenatore dello Sporting di Lisbona.